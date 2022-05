Miguel Oliveira (KTM) terminou o GP Espanha na 12.ª posição, depois de ter partido do 21.º lugar no circuito de Jerez de la Frontera.

O piloto português ganhou nove posições ao longo da prova e acumula mais quatro pontos no campeonato de pilotos, passando a somar 43.

No campeonato, ainda assim, Miguel Oliveira caiu do 8.º para o 10.º lugar. Fabio Quartararo isolou-se na liderança, com 89 pontos.

Pecco Bagnaia (Ducati) foi o primeiro classificado no GP Espanha, dominando desde o arranque, apesar da forte perseguição de Fabio Quartararo (Yamaha).

Na reta final da corrida, Aleix Espargaró (Aprilia) saltou para o terceiro lugar. Marc Márquez (Honda), já na derradeira volta, ultrapassou Jack Miller e ficou em quarto, deixando a quinta posição para o piloto da Ducati.

