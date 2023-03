Miguel Oliveira garantiu o quarto lugar na grelha de MotoGP para o Grande Prémio de Portugal, com o espanhol Marc Márquez (Honda) a partir da ‘pole position’ na prova de abertura do Mundial de velocidade.

Na estreia na RNF, equipa satélite da Aprilia, Miguel Oliveira, depois de passar a primeira ronda de qualificação (Q1), garantiu o quarto posto na grelha de partida para as duas corridas do fim de semana, com um tempo de 1.37,521 minutos.

Marc Márquez conseguiu o melhor tempo da Q2, em 1.37,226 minutos, batendo o recorde do Autódromo Internacional do Algarve. Na segunda posição da grelha de partida vai estar o campeão do mundo, o italiano Pecco Bagnaia (Ducati), que gastou mais 0,064 segundos do que Márquez, com a primeira linha da grelha de partida a ficar completa com o espanhol Jorge Martin (Ducati), que gastou mais 0,228.

Ainda neste sábado corre-se a corrida sprint, uma novidade para a temporada 2023 do Mundial de MotoGP, que abre em Portimão, com início marcado para as 15h00, com a corrida principal a disputar-se no domingo, às 14h00.