Miguel Oliveira (Yamaha) mostrou-se satisfeito com o desempenho que teve no Grande Prémio de Portugal, ao terminar a penúltima corrida do Mundial de MotoGP em 14º lugar e dentro dos pontos.

Resultado em Portimão

«Foi um resultado satisfatório. Foi um fim de semana em crescendo que acabou por terminar bem dentro dos pontos, que era o objetivo realista. Houve um melhor comportamento da mota, tendo o desgaste do pneu traseiro acabado por ajudar, porque deixou a mota mais controlável a sair das curvas. Foi mais satisfatório hoje andar de mota, um bocadinho bem mais do que ontem.

Homenagem ao trajeto no Moto GP

«A homenagem foi um momento ímpar e emotivo. Tem o simbolismo daquilo que nos lançou para o mundo, como a caravela portuguesa, e equiparar a minha trajetória desportiva a isso, simbolicamente ter sido entregue por uma criança [a filha] uma bandeira de Portugal, foi um momento muito bonito, muito emotivo e acho que foi merecido também.»

Aplauso dos colegas pilotos

«O maior reconhecimento foi também o de ver todos os meus colegas a aplaudirem-me e a reconhecerem toda esta trajetória. O mais alto reconhecimento que procuramos é o dos nossos pares, e isso consegui ter».