Miguel Oliveira (KTM) afirmou estar «confiante» para o Grande Prémio do Japão de MotoGP, que se desenrola neste domingo.

O piloto português vai sair da oitava posição para a corrida, após uma queda sofrida nos últimos minutos da qualificação, marcada pela chuva.

«Tive uma boa velocidade e potencial na Q2 e naquela volta específica [a última], mas acabei no chão na curva nove. Foi uma pena, mas estou confiante para amanhã (domingo)», comentou o piloto português, em declarações divulgadas pela equipa KTM e que a Lusa reproduz.

«Foi complicado preparar a corrida, mas vamos ver [o que vai acontecer]», concluiu Miguel Oliveira.

O piloto luso parte para esta prova no 11.º lugar do campeonato, com 95 pontos.