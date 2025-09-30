OFICIAL: Miguel Oliveira ruma às Superbikes em 2026
Piloto português junta-se a Danilo Petrucci na equipa de fábrica da BMW
Agora sim, é oficial. Miguel Oliveira vai mudar-se para o Mundial de Superbikes, em 2026, e representar a equipa de fábrica da BMW.
A notícia foi anunciada através das redes sociais, confirmando a especulação das últimas semanas. Miguel Oliveira junta-se a Danilo Petrucci na BMW e o ex-piloto da formação alemã, Toprak Razgatlioglu, ruma à Pramac Racing, precisamente a antiga equipa do português.
Destacar que o turco de 28 anos é o atual líder do Mundial de Superbikes, com 523 pontos, mais 36 do que o segundo classificado Nicolo Bulega e com uma vantagem de 239 pontos para Petrucci, que fecha o pódio com apenas duas corridas por realizar.
Miguel Oliveira deixa o MotoGP ao fim de 15 anos, sete deles passados na categoria rainha da competição, em que conseguiu cinco vitórias em Grandes Prémios.