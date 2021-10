O Benfica B venceu este sábado Académica por 3-1, em jogo da 9.ª jornada da II Liga, resultado que agravou a crise da «briosa», que segue no último lugar da competição ainda sem qualquer triunfo.

Já o Benfica igualou o Casa Pia na terceira posição da classificação, que é liderada por Feirense e Rio Ave, mas ainda com um jogo em atraso.

O Benfica B entrou forte no jogo e, logo aos 7 minutos, Paulo Bernardo rematou de forma acrobática à trave da baliza de Mika. O lance foi o pronuncio para o golo que surgiu, volvidos três minutos, por intermédio de Henrique Araújo.

Os estudantes ainda chegaram ao empate, aos 19 minutos, por Traquina, mas a segunda equipa do Benfica acabou por recuperar a vantagem antes do intervalo com um golo de Tiago Gouveia depois de um erro tremendo de Mika.

Já na segunda parte, o Benfica B acentuou o seu domínio e dilatou a vantagem naquele que foi, sem dúvida, o melhor momento do jogo: após assistência de Henrique Araújo, a bola chegou a Umaro Embaló que fez, aos 53 minutos, um «chapéu» a Mika, colocando o resultado em 3-1. O Benfica B acabou o jogo reduzido a dez, uma vez que, já em tempo de compensação, Fabinho foi expulso com cartão vermelho direto.