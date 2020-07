O lutador do UFC, Mike Perry, está acusado de agressão por causa de uma confusão num bar no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo testemunhas, o lutador, que estava no bar com a namorada, envolveu-se numa alteração física com outro homem e os funcionários do estabelecimento disseram-lhe para sair.

As imagens do incidente, que estão a correr nas redes sociais, começam nesta altura e mostram o lutador a agredir um homem mais velho, que cai de imediato no chão e, segundo testemunhas, bate com a cabeça.

Segundo a imprensa local, o homem foi levado ao hospital e terá ficado com problemas com memória já que disse não se conseguir recordar da agressão.

A polícia de Lubbock, Texas, confirma que Mike Perry está acusado de agressão, mas não foi detido, tendo de se apresentar posteriormente em tribunal.

Segundo as autoridades, haverá três vítimas de agressão e, no vídeo ouve-se ainda o lutador a gritar insultos racistas.

O UFC emitiu um comunicado em que diz que «a conduta de Perry não reflete a organização» e que o lutador «pediu desculpa pelo seu comportamento e reconheceu que estava desiludido consigo próprio».

«Reconheceu ainda que acredita ter alguns problemas relacionados com o abuso do álcool e comprometeu-se a procurar imediatamente tratamento profissional», pode ler-se na nota, em que o UFC diz que não serão organizadas lutas para Mike Perry para já.