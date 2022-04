Mike Tyson, antigo campeão mundial de boxe, está a ser investigado depois de ter sido gravado a agredir um homem a bordo de um avião, no Aeroporto Internacional de São Francisco.

No vídeo, inicialmente partilhado pela TMZ, vê-se um homem não identificado a falar energicamente com Tyson, até que este o agride e o deixa com várias marcas no rosto.

Ora veja:

«Infelizmente, o Sr. Tyson teve um incidente num voo com um passageiro agressivo que o assediou e lhe atirou uma garrafa de água quando ele [Tyson] estava sentado», comunicaram os representantes do ex-pugilista, numa nota enviada à Associated Press.

Também a polícia confirmou o incidente: «Os responsáveis policiais detiveram dois indivíduos que se acreditava estarem envolvidos no incidente. Um deles recebeu tratamento no local a ferimentos que não representavam risco de vida. Esse indivíduo forneceu detalhes mínimos sobre o ocorrido e recusou-se a cooperar mais com a investigação do acidente.»

Segundo o comunicado da polícia citado pela AP, ambos foram libertados enquanto mais investigações decorrem.

De resto, uma outra passageira do voo, Sarah Burchfield, revelou à SFGate que se apercebeu de que o homem agredido por Tyson estava embriagado.

«O tipo estava sentado mesmo atrás de Tyson e reparei que eles estavam a interagir. Pouco depois, apercebi-me do confronto», disse.