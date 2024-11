O combate entre Mike Tyson e o youtuber Jake Paul, que movimentou enorme atenção a nível global, foi amplamente criticado pela falta de ação e drama.

Para a maioria dos fãs, ficou claro que Tyson não tinha juventude para acompanhar Jake Paul, mas o youtuber de 27 anos contentou-se em controlar a luta e levar os pontos.

Ora perante estas críticas, o presidente da UFC, Dana White, garantiu que a desilusão não é justa e que as pessoas tiveram exatamente o que era expectável que tivessem.

«Não podem ficar chateados, até porque foi de graça», começou por dizer.

«Sei que muitas pessoas ficaram lixadas da vida e dizerm que foi um espetáculo de porcaria, mas o que é que elas esperavam? Quando ficaram em casa naquela noite, alguma vez pensaram que estavam prestes a ver o maior evento desportivo de todos os tempos? Não, claro que não. Por isso elas tiveram exatamente o que se esperava que teriam.»

Muitas das críticas dirigiram-se a Jake Paul, pela falta de risco em tentar levar o combate para o KO. Dana White diz que, antes da luta começar, ele próprio chegou a pensar que isso seria possível, mas que Mike Tyson lhe garantiu que seria impossível.

«Mike estava certo e eu estava errado. Eu disse-lhe, 'Mike, tens basicamente 60 anos'. Ao que Tyson respondeu: 'Achas que este miúdo vai fazer alguma coisa comigo? Ele não é bom. Ele não me vai nocautear. Ele não consegue fazer isso'», contou Dana White.

«Quando Mike Tyson aparece, todos ganham dinheiro. Não preciso de ser eu a dizer. Vocês sabem. Mike é o lado A + de tudo isto. Jake Paul não podia fazer nada com ele. Ele estava certo.»

De relembrar que além de fazer sucesso no YouTube, Jake Paul, também se destaca no boxe. No desporto, o registro profissional do americano é composto por onze vitórias e uma derrota. Já deixou para trás nomes como Anderson Silva, Ben Askren, Mike Perry, Nate Diaz, Tyron Woodley (duas vezes) e agora Mike Tyson, numa série de combates que permitiram ganhar milhões de dólares.

Já Mike Tyson, de 58 anos, é considerado um dos melhores lutadores da história do boxe depois de ter conquistado múltiplos títulos e construído um registo composto por 50 vitórias, 44 por KO, e sete derrotas, marcando a história do desporto.