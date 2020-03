Alerta máximo no Arsenal depois do treinador da equipa principal, Mikel Arteta, ter acusado positivo num teste ao novo coronavírus. O clube fechou o centro de treinos de Colney, em Londres, e todas as pessoas do clube que tiveram contato com o treinador espanhol, incluindo todo o plantel e restante equipa técnica, vão ficar de quarentena.

Trata-se de um numeroso grupo de pessoas a que se juntam mais algumas da Academia Hale End que também foi temporariamente fechada por precaução. O clube está agora a fazer um rasteio para perceber quem não esteve em contato com o treinador, para poder voltar ao trabalho nos próximos dias.

«A saúde dos nossos e do público em geral é a nossa prioridade e é aí que está o nosso foco. Os nossos pensamentos estão com o Mikel que está desiludido, mas com bom espírito. Estamos em contato com toda a gente, a gerir a situação da melhor forma para que possamos voltar aos treinos e a jogar o mais rápido possível, assim que tivermos autorização médica para isso», anunciou o diretor geral Vinai Venkatesham.