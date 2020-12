O diretor-geral do Arsenal, Edu Gaspar, afirmou esta terça-feira que Mikel Arteta está a fazer «um trabalho fantástico» e confia que o treinador espanhol terá «futuro» no comando dos gunners.

«O Mikel está a fazer um grande trabalho. É normal deixarmo-nos levar pelos resultados, mas posso ver o futuro e o que estamos a construir diariamente. Estamos todos a trabalhar com ele», analisou o diretor do clube londrino.

«Estou aqui para dar minha palavra de que está tudo bem internamente. Os resultados não estão a aparecer, mas acho que vamos mudar isso», disse ainda, frisando: «Se não tivermos paciência com Mikel Arteta, seria muito injusto com ele. Todos nós acreditamos no que estamos a fazer.»

O Arsenal, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, um histórico do futebol inglês e europeu, é 15.º classificado na Liga inglesa, cinco pontos acima da zona de descida, e não vence há cinco jogos no campeonato.

«Quantos jogadores jovens tiveram oportunidades e estiveram bem na equipa principal? Vejo um futuro brilhante. Pode ser estranho dizê-lo neste momento, mas tenho que ser justo e é como o vejo», insistiu Edu Gaspar.