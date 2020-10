O Sporting avança pela via judicial para exigir a indemnização ao jogador Rafael Leão pela rescisão unilateral do contrato.

Este sábado deu entrada no Juízo do Trabalho de Lisboa um processo em que a SAD leonina reivindica o pagamento de quase 18 milhões de euros (17.990.812,94 €) ao agora jogador do Milan.

Em causa está a rescisão unilateral do contrato, em junho de 2018, na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) entendeu que não existia justa causa por parte do jovem avançado, que na altura saiu para o Lille, e daí para o Milan, um ano depois.

O TAD condenou então Rafael Leão ao pagamento de 16,5 milhões de euros, mas o valor exigido agora em tribunal é ligeiramente superior.