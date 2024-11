Na companhia da esposa, Paulo Fonseca, treinador do Milan, dá cara a uma campanha da Serie A que alerta para a violência contra as mulheres. O treinador português foi fotografado ao lado de Katerina Fonseca, com uma risca vermelha pintada na cara, símbolo desta iniciativa.

A campanha não é novidade em Itália, uma vez que, em 2020, Paulo Fonseca – então a treinar a Roma – surgiu em campo com a referida risca vermelha na cara.

«Quisemos aderir à campanha de combate à violência contra as mulheres e demonstrar o nosso apoio. Estamos próximos de todas as mulheres que são vítimas de violência, seja presente ou passada. O desporto deve ser sempre um veículo de mensagens e exemplos positivos. Cada um deve fazer a sua parte», referiu Paulo Fonseca.

Ainda que o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra as Mulheres seja assinalado a 25 de novembro (segunda-feira), a Seria A escolheu a 13.ª jornada, neste fim de semana, para promover a causa.

Na tarde de sábado, o Milan (7.º) recebe a Juventus (6.ª).