Quase um mês e meio depois da tempestade Dana, as consequências ainda se fazem sentir e Álvaro Morata decidiu contribuir para a reconstrução de um dos muitos campos destruídos pela catástrofe natural que aconteceu em Espanha.

De acordo com o «Mundo Deportivo», a fundação do internacional espanhol vai financiar a reconstrução do centro desportivo Jaume Ortí de Aldaia, que deve rondar os 300 mil euros. Além de um novo relvado, o objetivo passa por também arranjar as bancadas e comprar todos os equipamentos destruídos a 29 de outubro.

O auxílio prestado por Álvaro Morata levou também outros jogadores da seleção a contribuírem para este processo, sendo que o clube já se mostrou «eternamente agradecido» a todos os envolvidos.