A Associação Europeia de Clubes anunciou nesta segunda-feira que nove clubes que fizeram parte do projeto de fundação da Superliga Europeia foram reintegrados na entidade, isto depois de terem retirado o pedido de renúncia.

No comunicado do organismo lê-se que Milan, Arsenal, Chelsea, At. Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham voltam a fazer parte do quadro de associados, três meses depois de terem sido reintegrados na UEFA. A Associação Europeia de Clubes revela que os clubes mencionados foram reintegrados depois de terem «abandonado a Superliga e admitido que o projeto não era do interesse da comunidade do futebol».

«Esta edição marca o fim de um episódio lamentável e turbulento para o futebol europeu e alinha-se com o objetivo implacável da Associação Europeia de Clubes para fortalecer a unidade no futebol europeu», disse o organismo no comunicado.

De fora vão continuar Real Madrid, Barcelona e Juventus, considerados os principais responsáveis e interessados na criação da Superliga Europeia e que estão atualmente sob a alçada disciplinar da UEFA.