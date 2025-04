O Milan de Sérgio Conceição retomou a via dos desaires na noite deste domingo, na receção à Atalanta (0-1). A propósito da 33.ª jornada da Serie A, Rafael Leão foi totalista nos anfitriões, enquanto João Félix foi aposta aos 75 minutos.

Entre os visitantes, Rui Patrício ficou fora da convocatória.

Num encontro com ascendente para a Atalanta, o único golo surgiu aos 62 minutos, pela cabeça do médio Ederson. Numa investida bem desenhada, a defesa do Milan voltou a revelar desorganização e apatia.

Entre trocas, os comandados de Sérgio Conceição foram incapazes de, pelo menos, resgatar um ponto, até porque Rafael Leão e Abraham permaneceram desapoiados.

Assim, a Atalanta reforça o 3.º lugar, com 64 pontos, a sete dos líderes Nápoles e Inter. Ao retomar o trilho dos triunfos, o emblema de Bérgamo aponta à receção ao Lecce (17.º), na noite de sexta-feira (19h45).

Quanto ao Milan, permanece no 9.º lugar, com 51 pontos, a seis dos lugares europeus. Antes da 34.ª jornada – no reduto do Venezia (18.º) – há “visita” ao Inter Milão para a segunda mão da Taça (1-1), na noite de quarta-feira (20h).