«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

O FC Porto defronta nesta quarta-feira o Milan num dos estádios mais icónicos do futebol mundial. Mas como se chamará? San Siro ou Giuseppe Meazza?

Haverá quem saiba a resposta à pergunta, quem não saiba, quem tenha dúvidas ou até quem pense que o estádio muda de nome consoante a equipa que jogue lá na condição de visitada. Mas, na verdade, chama-se Giuseppe Meazza em dias de Inter e em dias de Milan.

San Siro é o nome do bairro de Milão onde se situa o imponente anfiteatro que é casa do Inter e do Milan. E Giuseppe Meazza é considerado um dos maiores futebolistas italianos de sempre. Campeão do Mundo em 1934 e 1938, fez-se lenda no Inter, onde esteve entre as décadas de 20 e 30 do século passado. Daí, em 1940, Meazza partiria para o rival Milan, onde esteve dois anos, mas sem o sucesso que o elevara ao estatuto de lenda nos nerazzurri, onde voltaria anos depois para terminar a carreira.

Por questões sentimentais, será mais habitual ouvir os tifosi do Inter referirem-se ao estádio como Giuseppe Meazza. E, de facto, esse é o seu nome oficial desde 1980, em homenagem ao antigo jogador que havia falecido meses antes, a 21 de agosto de 1979. Caiu o Stadio Comunale di San Siro, construído entre 1925 e 1926 a mando de Piero Pirelli, então presidente do Milan.

Durante mais de 20 anos, o Milan foi dono e senhor de San Siro. Até que em 1947 passou a partilhá-lo com o Inter, que deixou o Arena Civica, recinto situado noutra zona da cidade.

San Siro manteve-se oficial até 1980 e desde então passou a oficioso. É, ainda assim, por este nome que é mundialmente conhecido.

Mas duas coisas estão factualmente corretas: nesta quarta-feira, o FC Porto está "no' Giuseppe Meazza e 'em' San Siro.