O Milan venceu o Estrela Vermelha por 2-1 esta quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, mas um momento entre Davide Calabria e Paulo Fonseca acabou por ser o foco principal da imprensa italiana após o encontro.

Após acusar o capitão dos «rossoneri» de ter uma má relação com o técnico português, Calabria recorreu às redes sociais para apelidar de «falsas» as notícias que circulam não só sobre o próprio mas também sobre a equipa no geral.

«Sinto-me na obrigação de esclarecer as coisas. Nos últimos meses evitei responder a situações desagradáveis ou inventadas para não perder tempo e energia. Tal como no passado, nos últimos dias tem circulado muito desinformação sobre mim e a nossa equipa. Notícias falsas que não merecem qualquer peso», começou por referir.

«Estas inferências sobre a dinâmica do campo, os vários confrontos e a minha vida privada não correspondem à verdade, apenas criam confusão e divisão. Peço respeito por mim, pelo nosso trabalho e pelo clube que representamos. A crítica construtiva faz parte do nosso trabalho, mas as falsidades não. O nosso foco continua a ser o campo, onde trabalhamos todos os dias com o máximo profissionalismo para melhorar», acrescentou.

Veja aqui a mensagem de Calabria nas redes sociais: