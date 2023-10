Vivem-se momentos de muita preocupação na Suécia, devido ao desaparecimento de Emil Roback: o próprio diretor desportivo do IFK Norrköping, um emblema sueco ao qual o jogador foi emprestado pelo Milan, revelou que Roback não dá notícias há 14 dias.

«Quero que ele venha cá para conseguirmos encontrar uma solução que funcione para todos. Tenho esperança que regresse, mas é difícil perceber as coisas porque não o vemos há 14 dias. Quero saber se está bem. É preocupante o facto de não conseguirmos entrar em contacto com ele, não sei o que podemos fazer mais. Já tentámos falar com ele muitas vezes, mas está difícil», referiu.

Recomendado por Zlatan Ibrahimovic, o avançado de 20 anos chegou ao Milan em 2020, por 1,5 milhões de euros, proveniente do Hammarby. Sem minutos na equipa principal dos italianos, Emil Roback foi cedido ao Nordjaelland na última temporada.

Atualmente, encontra-se a representar o IFK Norrköping, também a título de empréstimo.