Diretor técnico do Milan, Paolo Maldini não esteve com meias palavras na hora de falar sobre a eliminação dos rossoneri nas meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao rival Inter de Milão.

Aos microfones da Mediaset, o dirigente assumiu que há uma grande diferença a separar as duas equipas e que o clube tem de investir no verão para reduzir essa mesma diferença.

«Temos de investir para poder competir com as grandes equipas. Chegar à meia-final foi inesperado, ninguém no início do ano havia previsto isto, por isso a derrota custa. Não houve jogo entre nós e o Inter», afirmou.

«A diferença para o Inter é real. Talvez tenhamos jogado melhor esta noite, mas nos últimos quatro jogos não houve equilíbrio. Ainda não estamos preparados para disputar grandes competições. Os nossos donos sabem isso, o caminho que tem sido feito tem dado grandes resultados desportivos e económicos. Mas temos jogadores que ainda estão a começar neste nível», acrescentou.