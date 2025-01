No rescaldo à derrota com o Milan na final da Supertaça de Itália, por 3-2, Simone Inzaghi reconheceu mérito a Sérgio Conceição. Na flash, em declarações à SportMediaset, o treinador do Inter de Milão mostrou-se frustrado pela reviravolta sofrida.

«É uma derrota que dói. Devemos felicitar o Milan, porque nunca desistiu. Nós cometemos muitos erros e, na segunda parte, as substituições do adversário foram impactantes, lançaram avançados e jogadores de muita qualidade.»

«Não fechámos o jogo e isso dói. A deceção é muito grande. Apesar da dor, seguimos em frente. Teremos seis jogos em 18 dias e teremos de recomeçar da melhor maneira possível», começou por referir.

De recordar que Sérgio Conceição apostou em Rafael Leão e Tammy Abraham, protagonistas no terceiro e decisivo golo.

Questionado sobre a percentagem de golos sofridos para lá dos 80 minutos, Inzaghi apontou às lesões no plantel.

«O cansaço aumenta e a intensidade diminui, é normal. A equipa deu tudo. Devo aplaudir a defesa porque jogam sempre os mesmos. Estamos à espera do regresso de vários defesas, precisamos de equilíbrio para não perdermos mais jogadores», concluiu.

No que diz respeito à Serie A, o Inter está no 3.º lugar, a quatro pontos da liderança, mas com duas jornadas em atraso. Na Liga dos Campeões, ocupa o 6.º lugar, a cinco pontos do líder Liverpool.