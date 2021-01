Uma publicação de Iker Casillas está a gerar polémica nas redes sociais. O ex-guardião do FC Porto, agora adjunto do diretor-geral da Fundação Real Madrid, partilhou uma mensagem no Twitter sobre Donnarumma que despertou a ira dos adeptos do Milan.

«Acho que Donnarumma deveria jogar num clube com mais tradição», começa por dizer Casillas, retratando-se depois na mesma mensagem.

«Erro meu!! O Milan tem tradição, refiro-me a ter mais peso na Europa, neste momento», diz ainda o comentário de Casillas.

Os adeptos do Milan, e não só, mostraram-se revoltados, confrontando o guardião espanhol com o palmarés europeu do clube italiano.