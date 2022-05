Real Madrid, Bayern Munique e Milan são três das quatro equipas com mais Champions no currículo, mas pela primeira vez na História foram as três campeãs na mesma época.

Os espanhóis são detentores de 13 troféus europeus, enquanto o Milan tem sete e o Bayern os mesmos seis que o Liverpool.

A vitória dos italianos neste domingo permitiu, então, algo nunca antes visto.

Refira-se que Real Madrid e Liverpool se defrontam na final deste ano e os «reds» tem, assim, oportunidade para apanhar o Milan no segundo lugar da História da Taça dos Campeões Europeus.