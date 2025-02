Zlatan Ibrahimovic voltou a substituir Sérgio Conceição como porta-voz da equipa do Milan, esta segunda-feira, na antevisão da receção ao Feyenoord, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador português deslocou-se ao Porto para assistir às cerimónias fúnebres de Pinto da Costa e o dirigente sueco explicou aos jornalistas a situação excecional e falou ainda de João Félix e Rafael Leão.

O antigo avançado começou por explicar a sua presença na sala de imprensa, garantindo que Sérgio Conceição, apesar do momento difícil, em termos pessoais, vai regressar ainda esta segunda-feira a Milão e vai estar presente no decisivo jogo com o Feyenoord, depois dos rossoneri terem perdido em Roterdão por 1-0.

«Sou um apoio para tudo, sou um suplente. Brincadeiras à parte... o treinador não está cá, teve um luto pessoal. Estou aqui a ajudar o Milan. Também já estive presente no verão, nas conferências dos novos reforços. Com Paulo Fonseca falávamos todos os dias, estivemos presentes em Milanello. Continuamos a fazê-lo agora. Hoje é uma situação excecional, tal como aconteceu depois do Verona. Nada mudou, estamos todos a trabalhar», referiu.

Ibrahimovic já tinha substituído Sérgio Conceição, no passado sábado, nas entrevistas rápidas que se seguiram ao jogo com o Verona, logo depois de Sérgio Conceição ter sido informado sobre a morte do antigo presidente do FC Porto. Uma notícia que deixou o treinador muito abalado e que o levou, agora, a deslocar-se ao Porto.

«É uma situação rara estar aqui, mas o treinador está a regressar de Portugal. Para o jogo de amanhã os nossos adeptos são importantes, os adeptos do Milan fizeram muita força em Roterdão, mas estou confiante de que amanhã, com 80 mil no estádio e os de todo o mundo, os adeptos darão o máximo apoio à equipa que terá de aproveitar esta energia para fazer o melhor possível», prosseguiu.

«Não se explica a Leão como deve jogar...ele explica»

O Milan vem de uma vitória sobre o Verona, num jogo em que Rafael Leão, depois de saltar do banco, fez a assistência para o golo solitário de Santiago Giménez. «Toda a gente fala do Leão, toda a gente lhe diz como deve jogar. Ele é um dos melhores do mundo. Portanto, ele sabe como jogar. Podemos dizer-lhe taticamente onde deve estar, podemos obrigá-lo a correr mais, mas é tudo uma questão tática. Não se explica como ele deve jogar... ele explica. Ele é ele e é um dos melhores jogadores do mundo. Podem ter a certeza de que Leão sabe o que está a fazer», comentou Ibrahimovic.

O sueco falou ainda de outro português nesta conferência de imprensa excecional. «Esperamos muito dos novos jogadores. João Félix pode fazer ainda mais. O Giménez é aquele que pode crescer e tornar-se ainda mais forte. Depois há o Bondo e o Sottil que também podem crescer mais. O clube espera muito dos novos jogadores. Já lhes disse para ocuparem o seu espaço, porque não podemos esperar... têm de entrar imediatamente e equilibrar a balança», destacou.

Os reforços têm vindo a ser introduzidos na equipa e, segundo Zlatan, têm de estar todos preparados para dar o máximo. «O Galliani costumava dizer “os jogadores devem pensar apenas no futebol, nós tratamos do resto”. É o que estamos a fazer. Faltava-nos o Giménez, pela qualidade na frente da baliza, é um matador, mas também tem de correr, porque com o treinador se não correr não joga. Ele tem de ser como no último jogo... estar lá no momento certo. Uma bola pode vir de qualquer lado, mesmo de Maignan, e ele tem de estar pronto e concentrado», destacou ainda.