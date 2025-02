Geoffrey Moncada, diretor técnico do Milan, falou sobre o futuro de João Félix no clube, ainda antes do embate para a Taça de Itália entre o Milan e a Roma que assinalou a estreia do internacional português, logo com um golo.

Emprestado pelo Chelsea nesta janela de mercado inverno, o diretor técnico não fecha a porta a uma eventual compra do passe do jogador no final da temporada.

«Depende de nós, dele. Há sempre uma possibilidade. Com o Chelsea temos uma relação muito boa, vamos ver no verão», garantiu o diretor técnico dos rossoneri.

Na passada quarta-feira, o jogador português estreou-se com a camisola 79 do Milan, e chegou inclusive a marcar o terceiro golo da vitória da equipa de Sérgio Conceição sobre a Roma (3-1).