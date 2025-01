O Milan de Sérgio Conceição e Rafael Leão informou, esta terça-feira, no site oficial do clube, que chegou a acordo com o defesa Fodé Ballo-Touré para a rescisão do contrato.

«O Milan anuncia a rescisão mútua do contrato de Fodé Ballo-Touré. O clube deseja ao jogador tudo de melhor na sua carreira», pode ler-se no comunicado oficial.

O lateral-esquerdo, de 28 anos, chegou à equipa de Milão em 2021, tendo sido emprestado ao Fulham, de Marco Silva, na temporada de 2023/24. Conta com passagens por Mónaco e Lille, e fez toda a formação no PSG, mas não chegou a estrear-se pela equipa principal.