Agora é oficial. Ruben Amorim é o novo treinador do Milan, tal como o Maisfutebol já tinha avançado no passado sábado, agora com um acordo selado e válido até ao verão de 2028, com a possibilidade de ser estendido até 2029. O anúncio foi feito no sítio oficial do clube.

O treinador português de 41 anos tinha anunciado um pausa sabática de um ano, depois de, em janeiro, ter sido afastado da equipa técnica do Manchester United, mas não quis deixar escapar esta oportunidade de comandar outro emblema histórico da Europa que já era um «sonho de criança».

Já em 2017, numa entrevista ao Expresso após o fim da carreira como jogador e numa altura em que estava a tirar o curso de treinador, Amorim revelou que o Milan era um «sonho de criança». «Quando era miúdo gostava de ver o Benfica e o Milan. (...) Os meus sonhos de miúdo eram jogar no Benfica e no Milan. Cumpri o sonho de jogar no Benfica, agora tenho de ser treinador do Milan», referiu na altura.

«Há ambições que nos acompanham ao longo de toda a carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas. Sei perfeitamente o que este clube representa: história, prestígio e uma extraordinária base de adeptos em todo o mundo. É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que estas cores significam. Mal posso esperar para começar e vivenciar a paixão que move o Milan todos os dias», afirmou agora aos meios do clube.

Dez anos depois, o sonho vai concretizar-se e Amorim vai mesmo suceder a Massimiliano Allegri no clube que já conquistou sete Liga dos Campeões.