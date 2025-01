Sérgio Conceição lançou um sinal de alarme e pediu total apoio dos adeptos para a receção do Milan ao Girona, esta quarta-feira, em jogo da penúltima jornada da Liga dos Campeões. Depois do desaire em Turim diante da Juventus (0-2), o treinador português apela à união num jogo que pode ser determinante para a qualificação direta dos rossoneri para os oitavos de final da liga milionária.

«Acho que os jogos são todos diferentes, estar na melhor competição do mundo é uma motivação muito grande. Tentamos colocar o Milan numa posição avançada e em ordem com a história deste clube», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo.

O Milan parte para este jogo no 12.º lugar da classificação da Liga dos Campeões, com 12 pontos, e pode colocar-se em situação privilegiada para garantir a qualificação direta para os oitavos de final. «Os rapazes estão focados na preparação, depois da Juve tenho que encontrar a atitude certa para eles. Eles estão sempre motivados para dar o desempenho certo», destacou.

Têm faltado golos aos avançados do Milan, mas Conceição considera que o problema não está apenas nos homens da frente. «É um processo coletivo, já tive equipes em que os avançados não marcaram muitos golos», comentou.

Uma conferência que ficou ainda marcada pelo desaire diante da Juventus. «Não estivemos bem na segunda parte, sabemos disso. Na minha carreira já aconteceram situações piores que esta, mas é preciso lembrar que também existem adversários, faz parte do jogo. A base, no entanto, não deve ser negociável. O que fica mais bonito ou menos bonito no final é o resultado», referiu.

O treinador fala ainda numa equipa no limite, com muitas ausências, e, por isso, fala num «estado de emergência», reforçando a necessidade dos adeptos estarem esta quarta-feira ao lado da equipa. «Quero que os adeptos apoiem toda a equipa, devem ser o primeiro jogador do Milan porque sem eles o clube não existiria, estamos numa emergência por um motivo ou outro e precisamos de todos», destacou.

Quanto às opções, Conceição confirmou que Pulisic está ainda em dúvida, mas Pavlovic «já está a treinar bem».

O treinador foi ainda questionado quanto à possível contratação de Kyle Walker, mas não confirmou o interesse, dizendo apenas que «o mais importante é o jogo de amanhã».