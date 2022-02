O FC Porto pode aproveitar este duelo entre o AC Milan e a Lazio (4-0), jogo dos quartos de final da Taça de Itália, para analisar as fragilidades defensivas do adversário no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



Com Rafael Leão e Olivier Giroud em grande plano, a equipa de Stefano Pioli não deu hipóteses ao adversário e apurou-se para a próxima fase da competição, marcando encontro com o Inter.



O avançado português inaugurou a contagem ao minuto 24, na sequência de um grande passe de Romagnoli, e demonstrou toda a sua qualidade no lance do 2-0, passando por um adversário na área antes de servir Giroud (41m).





O experiente avançado francês bisou ainda antes do intervalo, em mais um lance de ataque pelo flanco esquerdo do Milan (45m), e Kessie fechou a contagem ao minuto 79.



A Lazio de Maurizio Sarri, ainda sem Jovane, assinou um desempenho muito modesto e nunca pareceu capaz de equilibrar o jogo. Com cinco alterações no onze em relação à equipa que venceu a Fiorentina por 3-0 (o ex-portista Felipe Anderson foi uma das novidades), a formação romana sentiu dificuldades em criar ocasiões de perigo, perdeu por várias vezes a bola quando tentou sair a jogar desde a sua defesa e tremeu no último reduto, sobretudo entre o centro e a direita.



Elseid Hysaj não conseguiu tapar o seu flanco e foi substituído ao minuto 61, já depois de Felipe Anderson, o primeiro a sair na Lazio. A jogar como extremo direito, o brasileiro pouco produziu.



O FC Porto recebe a Lazio de Roma a 17 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.