Na antevisão à final da Supertaça de Itália, agendada para a noite desta segunda-feira, em Riade, na Arábia Saudita, Sérgio Conceição esclareceu que Rafael Leão continua a recuperar de lesão, pelo que, no máximo, vai ser aposta durante a segunda parte.

«Temos um dia a menos de descanso do que o Inter Milão e quatro ou cinco jogadores não estão nos melhores índices físicos, mas não vou dar desculpas. Não vou falar sobre isso no final do jogo.»

«Sobre o Leão, ele definitivamente não vai jogar 90 minutos», referiu, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o reencontro com o clube que representou entre 2001/02 e 2002/03, além do reencontro com Simone Inzaghi, o treinador português foi breve.

«Somos homens do futebol, temos uma boa relação, gostamos um do outro. Seremos amigos antes e depois do jogo. Durante a final seremos adversários. Eu respeito todas as equipas por onde passei enquanto jogador. Defrontar o Inter é o mesmo que defrontar qualquer outra equipa.»

«A base [para vencer o Inter] é a ambição. Temos fé, apesar das dificuldades. O Inter é forte, mas devemos olhar para nós. Vai ser um jogo difícil, mas é preciso ser homem perante as dificuldades. É nas dificuldades que, por vezes, surgem as melhores oportunidades», argumentou.

Por fim, e quando desafiado a comentar o eventual fator de sorte que conduziu o Milan à vitória sobre a Juventus, Conceição foi claro.

«Se ficares em casa à espera de ganhar a lotaria, nunca vais ganhar», rematou.

Na noite desta segunda-feira (19h), o Milan mede forças com o Inter na final da Supertaça, em Riade.