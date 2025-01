No rescaldo ao empate com o Cagliari, a um golo, na estreia na Serie A, Sérgio Conceição revelou-se desiludido com a prestação do Milan.

«Esperava mais em todos os aspetos. Sou treinador há 13 anos e esta foi a pior primeira parte que já vi. Faltou-nos ritmo e vivacidade. Os nossos problemas são tanto físicos como mentais, precisamos de trabalhar, juntos. Estou zangado porque não aplicámos o que trabalhámos.»

«Fomos estáticos, quase filmámos o jogo. Precisamos de mais apoio para o Leão e para o Pulisic. Os nossos avançados são altruístas, mas também devem ser pragmáticos. O futebol é simples, em frente à baliza devemos ser egoístas», referiu, em declarações à Sky.

Ainda que com um jogo em atraso, o Milan ocupa o 8.º lugar da Serie A, com 28 pontos, a 16 do topo.

Segue-se a visita ao Como, na tarde de terça-feira (17h30), em encontro da 19.ª jornada do campeonato.