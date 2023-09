É mais uma crítica feroz de António Cassano contra Rafael Leão. Já em maio, na altura das meias-finais da Liga dos Campeões, tinha dito que o regresso do avançado português à equipa não faria qualquer diferença para o Milan já que «ele não é Kaká ou Ronaldinho».

Agora, o antigo internacional italiano foi mais longe. Em entrevista ao canal BoboTv (via calciomercato.com) Cassano diz que Rafael Leão «não é carne nem é peixe». «Ele faz-me lembrar o Martial. Na época passada, Nzola [angolano da Fiorentina, que jogava no Spezia] marcou mais golos do que ele», acrescentou.

Rafael Leão parece ser o jogador mais influente do Milan de Stefano Pioli. E isso, para Cassano, mostra que o clube tem graves carências no plantel. «Na Liga dos Campeões precisas de jogadores com personalidade que possam arrasar nos jogos, mas o Milan não tem disso», afirmou.

No fundo, para o antigo avançado, tudo se resume a uma evidência: «O Milan não tem campeões».

Rafael Leão já leva três golos e dando duas assistências nos primeiros cinco jogos da Serie A mas, apesar disso, tem sido alvo de críticas nos últimos dias.

Alguns analistas, como o ex-treinador Fabio Capello, acham que o Milan gira demasiado em torno do extremo português e que ele não contribui o suficiente para a equipa, tanto a defender como na construção de jogo ofensivo.

Os próximos jogos do Milan são contra o Cagliari e a Lazio, na Serie A, e o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões.