Stefano Pioli estava visivelmente emocionado depois do Milan garantir a conquista do 19.º título da sua história. Foi o primeiro título de campeão do treinador de 56 anos, mas fez questão de atribuir o mérito aos jogadores que classificou como fenómenos. Um título dedicado ao pai, apenas com um aspeto negativo: no meio da festa alguém roubou a medalha ao técnico que aproveitou as câmaras de televisão para fazer um pedido. «Gostaria de a ter de volta, é a minha primeira…», referiu.

O treinador manteve a calma que lhe é habitual até ao final do jogo, mas no final saltou, cantou e dançou. Foi regado por champanhe por Hernandez e deu um abraço comovente a Paolo Maldini. Depois voltou a serenar, pegou no neto ao colo e andou pelo relvado. As primeiras palavras do treinador foram dedicadas aos jogadores.

«Os meus jogadores são fenómenos. Estou feliz por eles, por mim, pela equipa, pelo clube e pelos adeptos que merecem este scudetto. Eu estou realmente feliz. Fomos mais consistentes do que o Inter. O último jogo que perdemos foi contra o Spezia e não deveríamos ter perdido. A equipa nunca desistiu, os jogadores foram fantásticos, tanto os que jogaram mais, como os que jogaram menos», começou por dizer.

Um título muito festejado, depois do Milan ter passado por várias épocas longe dos primeiros lugares. «Merecíamos o scudetto porque acreditávamos mais nele, porque somos uma equipa forte e porque tive dois grandes treinadores como o Maldini e o Massara ao meu lado. Divertimo-nos muito a trabalhar com estes rapazes. Queríamos melhorar o campeonato do ano passado e sabíamos que, se o fizéssemos, estaríamos a lutar por algo importante. Somos uma equipa forte que sempre acreditou em si. Temos sido corajosos. Foi um caminho que nos levou a ser os mais fortes», acrescentou.

Na altura das dedicatórias, Pioli lembrou-se do pai, já falecido. «Ao meu pai, tenho a certeza que, onde quer que esteja, ficará feliz e orgulhoso do que fiz», atirou sem hesitar.

Quanto ao roubo da medalha, em plenos festejos no relvado, o treinador aproveitou os microfones para fazer um pedido ao larápio: «Gostaria de tê-la de volta, é a primeira...», disse ainda.