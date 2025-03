Além de três pontos perdidos e de a contestação em torno de Sérgio Conceição subir de tom, o rescaldo à derrota caseira com a Lazio (1-2) desfalcou o Milan na baliza. Isto porque, já na zona dos balneários, o francês Mike Maignan «desrespeitou» o árbitro Gianluca Manganiello, a propósito do penálti assinalado para lá do minuto 90.

De recordar que o juiz do encontro apontou para a marca de grande penalidade na sequência de um contacto entre Maignan e Isaksen, avançado da Lazio.

Pelo descrito no relatório do delegado da Serie A, o guardião foi suspenso por um jogo e multado em 15 mil euros.

Antes, ao minuto 67, o defesa sérvio Pavlovic foi expulso, agravando as dores de cabeça de Sérgio Conceição. Além dos dois jogadores suspensos, o treinador português não conta com os laterais Florenzi e Emerson Royal, nem com o médio Loftus-Cheek, todos lesionados.

Quanto à baliza, Marco Sportiello, de 32 anos, e Lorenzo Torriani, de 20 anos, espreitam uma oportunidade. O primeiro somou 45 minutos na Taça, enquanto o jovem acumulou 39 minutos na Liga dos Campeões. Em todo o caso, no baralho estão também Noah Raveyre – francês de 19 anos – e Lapo Nava, italiano de 21 anos.

O Milan – 9.º da Serie A, a 17 pontos do líder e rival Inter – visita a Lecce (16.ª) na tarde de sábado (17h).