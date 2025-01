Na manhã desta quinta-feira, em Riade, na Arábia Saudita, Sérgio Conceição lançou os dados para a meia-final da Supertaça de Itália, ante a Juventus. Em conferência de imprensa, o treinador português voltou a rejeitar «emoções» por fazer a estreia contra o filho, Francisco Conceição.

«Não me sinto emocional, sou profissional. Estou incomodado, na verdade, passei a noite com 39.ºC de febre. O Francisco é meu filho em casa, amanhã é um adversário. Ele foi criado assim. Espero, amanhã, estar mais feliz do que ele. Ambos queremos vencer», referiu.

Em todo o caso, o novo treinador do Milan também guardou elogios para o avançado da Juventus.

«As caraterísticas do Francisco, de técnica ligeiramente superior, são de qualidade. Sempre foi irreverente, mas também tem outros aspetos importantes no futebol moderno. Por isso, pode fazer um bom trabalho e continuar em bom plano em Itália. A Juventus trabalha bem e só assim o talento individual é aproveitado», explicou.

▶️ Comincia la conferenza stampa di Mister Sérgio Conceição e Mike Maignan! 👀 #EASPORTSFCSupercup #JuveMilan pic.twitter.com/MNDbSDKVPT — Lega Serie A (@SerieA) January 2, 2025

Sem comentar eventuais saídas ou entradas no mercado de janeiro, Sérgio Conceição apontou à meia-final da Supertaça.

«Apesar do pouco tempo para trabalhar, fomos incisivos em identificar o que a equipa precisa de melhorar. Encontrei um grupo humilde, que quer aprender. Isso é muito importante, é a base para fazer um trabalho de qualidade.»

«O momento é relativo. Obviamente, queria mais dias para trabalhar, com todos os jogadores disponíveis. Não sou médico, alguns podem começar no banco. Mas, isso não serve de desculpa. Devemos jogar de cabeça erguida.»

«Não sou mágico, nem visionário. Trabalho todos os dias e em maio o balanço vai ser feito. Nos grandes clubes só contam os resultados. A vida é feita de riscos e desafios. Trabalhei muito para chegar até aqui, senão teria ficado em casa e em Coimbra. Assumir este risco é um prazer e um orgulho.»

«Teremos de ser compactos e agressivos. A técnica por si só é de pouca utilidade», argumentou.

O Milan disputa, na noite desta sexta-feira (19h), a meia-final da Supertaça de Itália, frente à Juventus. Na outra meia-final estão Atalanta e Inter Milão, que jogam na noite desta quinta-feira (19h).