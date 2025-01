Dias após a conquista da Supertaça, diante do Inter Milão, Sérgio Conceição já virou a página, apontando à estreia na Serie A, em casa, frente ao Cagliari. Na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Milan reforçou a «fome» de conquistas.

«No Milan não podemos achar que basta conquistar a Supertaça. Estamos a 17 pontos do líder da Serie A. Uma equipa com 19 campeonatos e sete Ligas dos Campeões conquistadas não se pode sentir saciada com a Supertaça.»

«O Milan é um clube muito grande. Lembra-me do contexto que encontrei quando cheguei ao FC Porto», começou por referir.

«No FC Porto, não éramos campeões há quatro anos e não era normal. Era um grande clube que não ganhava há alguns anos e, nesse sentido, existe uma semelhança. Mas são diferentes equipas e o futebol é diferente.»

Questionado sobre a preponderância de Rafael Leão, Conceição deixou desafios ao avançado português: «Ele deve correr por fora e na frente, ele tem de correr mais. Deve aplicar a qualidade ao serviço da equipa e aprender a ajudar sem bola».

Do lote de perguntas dos jornalistas não escapou a atualidade do mercado de transferências. Todavia, o treinador do Milan mostrou-se pouco preocupado.

«Os diretores tentaram falar comigo, mas o mais importante é o Cagliari. Talvez possamos discutir isto no dia a seguir.»

«Rashford [do Man. United]? É um bom jogador, como outros. Vamos ver», rematou.

Por fim, Sérgio Conceição descreveu o grupo que encontrou e esclareceu a opção por sessões duplas nos treinos.

«Os jogadores devem acreditar na equipa técnica. Encontrei um bom grupo, humilde. E ninguém é titular absoluto. Devemos continuar, sem cair.»

«Cada treinador tem os seus métodos. Se os resultados não aparecerem tenho a mala pronta. Conheço o Milan há 30 anos, defrontei-os enquanto treinador do FC Porto. O nosso trabalho não é lazer, é o nosso emprego.»

«4-4-2 ou 4-3-3 pouco importa, o equilíbrio é que faz a diferença. A equipa, neste momento, sente-se mais confiante num meio-campo de três unidades, com os laterais a ajudarem. Precisamos de tempo», terminou.

No 8.º lugar da Serie A, mas com partidas em atraso, o Milan recebe o Cagliari (17.º) na noite deste sábado (19h45).