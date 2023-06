Rafael Leão foi a grande figura do último jogo do Milan no campeonato nesta época, apontando dois golos nos últimos minutos do jogo que atirou o Verona de Miguel Veloso para o play-off de descida.

Giroud marcou o primeiro golo da partida, de penálti, em cima do intervalo, mas Faraoni empatou a partida aos 72m.

Aos 85m, porém Rafael Leão recebeu a bola a meio do meio-campo, cavalgou em direção à área, e rematou de longe para o 2-1, um golo que o português foi celebrar com Zlatan Ibrahimovic, que pouco depois anunciou o fim de uma carreira recheada de sucessos.

Mas Leão ainda tinha mais para dar. E tanto!

Já nos descontos da partida, com a equipa do Verona desequilibrada na busca do empate, o português conduziu um contra-ataque, tabelou com Saelemaekers e bisou, depois de sentar um defesa e o guarda-redes adversário, num golo genial.

Com esta derrota, o Verona vai disputar com o Spezia um play-off no próximo domingo, em campo neutro, para decidir qual das duas equipas, ambas com 31 pontos somados, fica na Série A.

[artigo corrigido]