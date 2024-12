A propósito dos 125 anos, o Milan de Paulo Fonseca e Rafael Leão desvendou, esta quinta-feira, um equipamento à medida da ocasião. A peça trabalhada pela PUMA tem dedo da legião «Rossonera», uma vez que os adeptos elegeram este equipamento entre várias opções.

Retomando o estilo «retro», apontando ao ano de 1899, a coleção inclui também um equipamento de guarda-redes. E, para coincidir com o ano de fundação, serão vendidas 1899 unidades destas camisolas «retro».

A venda começou nesta quinta-feira e, de manhã, o Milan promoveu a coleção apontando à história de Franco Baresi, defesa de 64 anos que edificou a carreira pelos «Rossoneri», de 1977 a 1997. Nesse período, o italiano recheou o currículo com Taça Intercontinental (2), Supertaça Europeia (3), Liga dos Campeões (3), Liga (6) e Supertaça (4).

Made with Milanismo. Voted by Milanisti 🫵 @pumafootball #MadeWithMilanismo #SempreMilan

For fans, by fans, and now with the fans 🫵🤩@pumafootball #MadeWithMilanismo #SempreMilan