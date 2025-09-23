Sem Rafael Leão, a recuperar de lesão nos gémeos, o Milan venceu na receção ao Lecce (3-0), nos “16 avos” da Taça de Itália. Na noite desta terça-feira, os defesas Tiago Gabriel e Danilo Veiga – dupla ex-Estrela da Amadora – foram totalistas nos visitantes.

Depois de o defesa Siebert desfalcar o Lecce aos 18 minutos, vendo o cartão vermelho direto, o avançado Santiago Giménez inaugurou o marcador, aos 20m. Na etapa complementar, os avançados Nkunku e Pulisic resolveram a contenda, com golos aos 51 e 64 minutos, respetivamente.

Assim, o Milan agendou duelo no reduto da Lazio a 3 de dezembro, nos “oitavos”. Nessa eliminatória vão estar também Bolonha, Juventus, Udinese, Atalanta, Inter Milão, Roma, Fiorentina, Nápoles e Cagliari.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?