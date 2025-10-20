No primeiro jogo a titular pelo Milan desde que Massimiliano Allegri assumiu o comando técnico, Rafael Leão foi decisivo ao bisar na vitória contra a Fiorentina, por 2-1, em San Siro.

Ora, o golo que deu a vitória ao emblema de Milão – e a liderança isolada do campeonato – aconteceu aos 86 minutos, através de um penálti. No momento do festejo, Rafael Leão ia para tirar a camisola, mas Gabbia não permitiu.

O melhor é ver o momento.

RELACIONADOS
VÍDEO: Rafael Leão bisa e dá liderança isolada ao Milan
Flick e a expulsão: «Agora tenho mais emoções, o Barcelona mudou-me»
Diego Forlán hospitalizado com três costelas partidas e pneumotórax