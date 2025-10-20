Milan
VÍDEO: Rafael Leão marca golo da vitória, mas é impedido de tirar camisola
Internacional português decisivo na vitória do Milan frente à Fiorentina
No primeiro jogo a titular pelo Milan desde que Massimiliano Allegri assumiu o comando técnico, Rafael Leão foi decisivo ao bisar na vitória contra a Fiorentina, por 2-1, em San Siro.
Ora, o golo que deu a vitória ao emblema de Milão – e a liderança isolada do campeonato – aconteceu aos 86 minutos, através de um penálti. No momento do festejo, Rafael Leão ia para tirar a camisola, mas Gabbia não permitiu.
O melhor é ver o momento.
