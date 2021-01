Rafael Leão ficou a centímetros de fazer um golaço, no clássico desta quarta-feira entre a Juventus e o Milan, que a formação de Turim venceu por 3-1. Logo aos 21 minutos, e numa altura em que a Juventus já vencia por 1-0, Rafael Leão recebeu a bola a uns dez metros da grande área, correu para a baliza, tirou um adversário do caminho com grande classe e disparou uma bomba, que saiu a rasar o poste. Seria, de facto, um golaço do jovem português, com Cristiano Ronaldo a ver.

Refira-se que, num jogo em que Ibrahimovic não foi opção por estar lesionado, Rafael Leão voltou a assumir as despesas de fazer a diferença no ataque, tendo por exemplo atirado uma bola ao poste pouco depois e feito a assistência para o golo de Calabria, ainda na primeira parte. Com esta derrota, o Milan mantém a liderança, mas agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Inter e com sete pontos de vantagem sobre a Juventus (que tem menos um jogo).