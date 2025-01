Na tarde deste sábado, na 21.ª ronda da Serie A, o Milan foi derrotado na visita à Juventus, por 2-0. Apesar da ausência do lesionado Francisco Conceição, os anfitriões aproveitaram o duelo para encerrar a série de quatro jogos sem vencer.

No Milan, Sérgio Conceição manteve Rafael Leão entre os titulares.

Depois de uma primeira parte de parada e resposta, e equilibrada, o ascendente favoreceu a Juventus durante a etapa complementar.

Aos 59 minutos, Samuel Mbangula foi servido à esquerda e desferiu um arco para inaugurar o marcador. Favorecendo de um desvio em Emerson Royal – decisivo para trair Maignan – o avançado belga, de 21 anos, assinou o terceiro golo na Liga.

Aproveitando o momento, Weah – lançado ao intervalo – aplicou o 0-2, aos 64 minutos. Foi o quarto golo do norte-americano, de 24 anos, na Liga.

Entre trocas, os comandados de Sérgio Conceição foram incapazes de, pelo menos, reduzir.

Assim, a Juventus subiu, ainda que à condição, ao 4.º lugar da Serie A, com 37 pontos. Segue-se a visita ao Club Brugge – na terça-feira (20h), na Champions – e ao líder Nápoles, no sábado (17h).

Quanto ao Milan, permanece no 8.º lugar da Serie A, com 31 pontos. Na quarta-feira (20h) há receção ao Girona – na Champions – e no domingo (11h30) há receção ao Parma.