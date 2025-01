No limbo entre o acesso direto aos oitavos de final da Liga dos Campeões e o playoff, o Milan de Sérgio Conceição e Rafael Leão recebe, na noite desta quarta-feira (20h), o Dínamo Zagreb – 26.º classificado e ainda na luta pelo playoff.

Na noite desta terça-feira, à margem da antevisão ao encontro, o treinador português voltou a comentar a discussão com Davide Calabria após a vitória sobre o Parma. Na origem do momento terá estado a presença do defesa num concerto do rapper Lazza, na sexta-feira.

«A cada dia conheço melhor os jogadores. Temos a responsabilidade de defender um clube histórico. Sou português, tenho uma cultura diferente, mas a linguagem do futebol é universal. Há treino e, depois, há a vida normal que todos os jogadores profissionais devem fazer. O mundo não acaba porque cinco ou seis foram a um concerto. Falei com os jogadores e o clube tem regras. O concerto não é importante para amanhã [quarta-feira].»

«Os jogadores entendem o que penso. Tenho muita confiança neles. São muito respeitosos comigo e eu com eles. Quando cheguei mudei muita coisa e eles aceitaram. Estou feliz com o grupo», argumentou, em conferência de imprensa.

Quanto à receção ao Dínamo Zagreb, Sérgio Conceição fez as contas com facilidade, apontando aos três pontos. Nesse caso, o Milan garante um lugar nos «oitavos» e até pode subir posições na tabela.

Por fim, quando questionado sobre o dérbi com o Inter, na tarde de domingo (17h), na 23.ª ronda da Serie A, o treinador português exigiu foco para o compromisso europeu.

No campeonato, o Milan é 7.º, com 34 pontos, menos 16 face ao Inter Milão (2.º).