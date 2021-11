O FC Porto visita esta quarta-feira o AC Milan em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22.

Os dragões venceram os italianos em casa, por 1-0, e ocupam o terceiro lugar do grupo com os mesmos quatro pontos, mas pior de diferença de golos, do segundo classificado, Atlético de Madrid, que visita o líder Liverpool. O Milan é último ainda sem pontos.

Wendell, Marcano e Uribe viajaram com a equipa, mas Sérgio Conceição admitiu que Wendell é baixa certa e «Uribe e Marcano é muito difícil» que joguem devido a problemas físicos.

O jogo entre AC Milão e FC Porto, em San Siro, tem início às 17:45 horas, e o Maisfutebol vai acompanhar tudo AO MINUTO.

Percorra a galeria associada e veja qual é o onze provável do FC Porto na deslocação a Milão.