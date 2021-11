O treinador do Milan, Stefano Pioli, considerou que o FC Porto é «uma equipa muito experiente, forte e difícil». Os rossoneri recebem os dragões em San Siro, naquela que é a última esperança dos italianos para seguirem em prova.

«Espero muito da minha equipa. Os nossos adeptos são inigualáveis ​​em paixão, e amanhã [quarta-feira] temos finalmente a oportunidade de lhes dar uma satisfação também na Champions», disse em Milanello, centro de estágios do clube.

O Milan defronta o FC Porto e, depois, tem o importante dérbi com o Inter na Serie A.

«Não temos de pensar noutra coisa senão no jogo com o FC Porto, é fundamental. Na primeira mão cometemos erros em várias situações, mas nós sempre fomos bons a aprender com nossos erros», afirmou Pioli.

O Milan vem de um tenso e polémico jogo com a Roma de Mourinho, no qual a arbitragem esteve em foco. «Em Roma vencemos porque jogámos melhor que os nossos rivais, no Porto perdemos porque jogámos pior. Não consigo controlar as outras situações, estamos concentrados no nosso trabalho», referiu.

Quanto ao duelo com os portistas, Pioli concluiu: «Sentimos que não merecemos zero pontos na classificação, o FC Porto é uma equipa muito experiente, forte e difícil. Na primeira mão, além de Luis Diaz, a gestão da bola colocou-nos dificuldades. Desta vez teremos de ser melhores para evitar a pressão, pois isso dar-nos-á mais confiança. Quando uma equipa habituada a jogar não o faz com precisão técnica e clareza, ela encontra grandes problemas e foi o que nos aconteceu na primeira mão. Jogar Giroud? Veremos.»