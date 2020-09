O treinador do Milan, Stefano Pioli, alertou para as dificuldades que os italianos vão encontrar no encontro desta quinta-feira, diante do Rio Ave, no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

«Temos pela frente uma equipa que venceu dois jogos fora e venceu o Besiktas. É uma equipa técnica, que usa a posse de bola para dominar o jogo. Temos de evitar isso, ser compactos e agressivos para recuperar a bola e também saber quando pressionar. É um grande jogo, estamos a tentar para alcançar o nosso primeiro grande objetivo da temporada», disse o técnico italiano na antevisão do encontro.

Stefano Pioli quer uma equipa a «dar o melhor, com muito respeito» pelos vila-condenses e deixou a garantia de que «o Rio Ave é mais forte do que os adversários anteriores».

Com a ausência de Zlatan Ibrahimovic, infetado com covid-19, o avançado português Rafael Leão é uma das opções para a frente de ataque dos rossoneri. Ainda assim, o treinador do Milan não garantiu a titularidade do ex- Sporting.

«Estou feliz que o Leão esteja disponível, mas ele está a treinar connosco há apenas cinco ou seis dias. Está disponível, mas apenas para um curto período de jogo. No ano passado, acho que o Rafa assimilou uma nova forma de jogar e um novo ambiente. Espero muito dele, pois sei que nos pode dar muito», admitiu.

Um dos reforços do Milan para a nova temporada, Sandro Tonali, também abordou o encontro diante do Rio Ave e deixou elogios à equipa portuguesa.

«A concentração máxima está no jogo frente ao Rio Ave. É um jogo em que os adversários são muito bons. É preciso entusiasmo e estarmos fortes», disse o médio italiano.

O Rio Ave recebe o Milan no Estádio dos Arcos, esta quinta-feira, a partir das 20h00. Num playoff disputado a apenas uma mão, uma vitória dos vila-condenses é suficiente para garantir o acesso à fase de grupos da Liga Europa.