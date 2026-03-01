VÍDEO: Leão marca e Milan sofre para vencer antes do dérbi com o Inter
Visita complicada ao reduto da «aflita» Cremonese. Nulo apenas foi desfeito ao minuto 90
Foi preciso esperar até ao minuto 90 para o Milan desatar o nó na visita à Cremonese, na manhã deste domingo. Em encontro da 27.ª jornada do campeonato, Rafael Leão foi totalista e o defesa Pavlovic desviou para o primeiro do encontro após cruzamento sublime de Modric pela esquerda.
Pouco depois, aos 90+4m, com a Cremonese estacionada no ataque, Rafael Leão concretizou um rápido contra-ataque, atingindo o décimo golo em 22 jogos na época.
Rafa Leão fechou a vitória rossoneri 🔴⚫#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #ACMilan #cinemundo pic.twitter.com/pM6vGktzPf— sport tv (@sporttvportugal) March 1, 2026
Assim, o Milan reforçou o segundo lugar, com 57 pontos, a 10 do Inter. Depois de retomar a via das vitórias, Leão e companhia recebem o eterno rival no domingo (19h45).
Por sua vez, a Cremonese é 17.ª e a primeira equipa acima da zona de descida, com 24 pontos, igualada com o Lecce (18.º) e com a Fiorentina (16.ª). Segue-se a receção ao Lecce de Tiago Gabriel e de Danilo Veiga, no domingo (11h30).
