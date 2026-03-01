Foi preciso esperar até ao minuto 90 para o Milan desatar o nó na visita à Cremonese, na manhã deste domingo. Em encontro da 27.ª jornada do campeonato, Rafael Leão foi totalista e o defesa Pavlovic desviou para o primeiro do encontro após cruzamento sublime de Modric pela esquerda.

Pouco depois, aos 90+4m, com a Cremonese estacionada no ataque, Rafael Leão concretizou um rápido contra-ataque, atingindo o décimo golo em 22 jogos na época.

Assim, o Milan reforçou o segundo lugar, com 57 pontos, a 10 do Inter. Depois de retomar a via das vitórias, Leão e companhia recebem o eterno rival no domingo (19h45).

Por sua vez, a Cremonese é 17.ª e a primeira equipa acima da zona de descida, com 24 pontos, igualada com o Lecce (18.º) e com a Fiorentina (16.ª). Segue-se a receção ao Lecce de Tiago Gabriel e de Danilo Veiga, no domingo (11h30).