Ruben Amorim foi apresentado no Milan na tarde desta quarta-feira. Aos jornalistas, o treinador garantiu que não conversou com Paulo Fonseca nem com Sérgio Conceição, outrora timoneiros do Milan.

«Não falei com o Paulo Fonseca nem com o Sérgio Conceição. Tenho uma pequena relação com o Paulo, mas não com o Sérgio, porque fomos rivais recentemente.»

Quanto às comparações com José Mourinho, Amorim estabeleceu distâncias.

«Sou completamente diferente de José Mourinho. Aprendi muito com ele, mas não o vou copiar. Muitas vezes vou dizer o que não devo, mas aprendi muito em Manchester.»

«Nunca tive a oportunidade de falar aos adeptos do Manchester United, mas tive muito orgulho de ser o treinador deles durante um ano. Cometi muitos erros e aprendi», acrescentou.

Fora da ribalta desde janeiro, Ruben Amorim assume o comando técnico do Milan, que vai disputar a Liga Europa e não conquista o campeonato desde 2022.