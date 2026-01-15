Depois de dois empates consecutivos para o campeonato, o Milan voltou a vencer na Serie A, na visita ao Como (3-1). Na noite desta quinta-feira, em jogo atrasado da 16.ª jornada, Rafael Leão foi titular e esteve em cena até ao minuto 70.

Numa primeira parte dominada pelos anfitriões, o Como adiantou-se ao décimo minuto, quando o central Kempf desviou um canto cobrado à esquerda. A reação do Milan apenas surgiu em cima do minuto 45, com o avançado Nkunku a capitalizar um penálti.

Entre trocas, Leão e companhia nunca dominaram o encontro, mas completaram a reviravolta pelo médio Rabiot. Estavam decorridos 55 minutos quando Leão acelerou pela esquerda e picou o esférico para a área, assinando a segunda assistência na época. Meia-hora volvida, aos 88m, Rabiot fletiu para a direita e atirou fora da área, bisando e atingindo o terceiro golo na temporada.

Assim, o Milan segue no segundo lugar, com 43 pontos, a três do líder e rival Inter. Segue-se a receção ao Lecce (17.º), no domingo (19h45). Por sua vez, o Como é sexto classificado com 34 pontos, antes da visita à Lazio (9.ª), na segunda-feira (19h45).

