Rafael Leão tem sido apontado como reforço do Barcelona. No entanto, Giorgio Furlani, CEO do Milan, afastou essa possibilidade por completo e garantiu que o avançado português vai permanecer em Itália.

«Rafael Leão no Barcelona? Não, não é possível. Vai manter-se no Milan? Claro, 100 por cento!», começou por dizer ao programa de televisão espanhol El Chiringuito.

«Se pedir para sair? Ele não vai pedir para sair. Acho que a minha mensagem é muito clara, não?», concluiu.

Nos rossoneri desde 2019, e com contrato até 2028, o internacional português tem sido uma peça chave da equipa, tanto que foi campeão em 2021/22 e considerado o melhor jogador do campeonato.

